У Нікополі росіяни поранили трьох людей

1 квітня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог застосував дрони-камікадзе, артилерію.

«Постраждали троє людей. 14-річний хлопчик та 65-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. Ще одна жінка 37 років госпіталізована в стані середньої тяжкості», - додав Лисак.

Він також повідомив, що через обстріли сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, кілька авто та гараж, чотири торгівельні кіоски. Зачепило лінії електропередач.