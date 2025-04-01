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У Нікополі росіяни поранили трьох людей

Серед потерпілих - неповнолітній.

У Нікополі росіяни поранили трьох людей
руйнування у Нікополі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

1 квітня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, ворог застосував дрони-камікадзе, артилерію. 

«Постраждали троє людей. 14-річний хлопчик та 65-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. Ще одна жінка 37 років госпіталізована в стані середньої тяжкості», - додав Лисак.

Він також повідомив, що через обстріли сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, кілька авто та гараж, чотири торгівельні кіоски. Зачепило лінії електропередач.

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