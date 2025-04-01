Чадним газом за добу в Україні отруїлися 10 людей, серед них чотири дитини

На Львівщині сьогодні вночі дві родини в Дрогобичі отруїлися чадним газом у своїх квартирах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
У першому випадку госпіталізували до лікарні трьох осіб, серед яких дитина 2015 року народження. У другому – також трьох людей, зокрема дитину 2011 р.н.
Вчора нещасний випадок стався у Городку. До лікарні потрапили двоє мешканців приватного будинку, серед них дитина 2008 р.н.
Окрім того, на Дніпропетровщині, у місті Марганець – там чадним газом отруїлися двоє мешканців приватного будинку, з них дитина 2009 р.н.
- У березні в Івано-Франківську чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження, причиною стала несправна газова колонка. Дитину госпіталізували до лікарні.