Чадним газом за добу в Україні отруїлися 10 людей, серед них чотири дитини

Випадки зафіксували на Львівщині та Дніпропетровщині.

На Львівщині сьогодні вночі дві родини в Дрогобичі отруїлися чадним газом у своїх квартирах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У першому випадку госпіталізували до лікарні трьох осіб, серед яких дитина 2015 року народження. У другому – також трьох людей, зокрема дитину 2011 р.н.

Вчора нещасний випадок стався у Городку. До лікарні потрапили двоє мешканців приватного будинку, серед них дитина 2008 р.н.

Окрім того, на Дніпропетровщині, у місті Марганець – там чадним газом отруїлися двоє мешканців приватного будинку, з них дитина 2009 р.н.