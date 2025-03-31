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Російські військові атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії

Постраждали двоє цивільних.

Російські військові атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 31 березня російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронами-камікадзе. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожа армія обстріляла Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали двоє людей — 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно. 

Через обстріли зайнялися приватний будинок, господарська споруда і гараж. Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати. 

Також пошкоджені ще 3 оселі, 2 гаражі й стільки ж авто, лінія електропередач. Понівечені адмінбудівля, комунальне підприємство, АЗС.

  • Російська армія у суботу, 29 березня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Відомо про 9 потерпілих.
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