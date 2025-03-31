Російські військові атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії

Упродовж дня 31 березня російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворожа армія обстріляла Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали двоє людей — 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Через обстріли зайнялися приватний будинок, господарська споруда і гараж. Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати.
Також пошкоджені ще 3 оселі, 2 гаражі й стільки ж авто, лінія електропередач. Понівечені адмінбудівля, комунальне підприємство, АЗС.
- Російська армія у суботу, 29 березня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Відомо про 9 потерпілих.