Російські військові атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії

Упродовж дня 31 березня російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожа армія обстріляла Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Постраждали двоє людей — 54-річний чоловік та 46-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Через обстріли зайнялися приватний будинок, господарська споруда і гараж. Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати.

Також пошкоджені ще 3 оселі, 2 гаражі й стільки ж авто, лінія електропередач. Понівечені адмінбудівля, комунальне підприємство, АЗС.