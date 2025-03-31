За березень українські сапери розмінували понад 7,5 гектарів деокупованих територій

Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зокрема, фахівці з розмінування Міноборони знешкодили:

6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення;

22.93 км автомобільних доріг;

5.7 км ліній електропередачі;

25.1 км залізниці;

5.71 га житлових ділянок.

За вказаний період сапери виявили та знешкодили 3 966 вибухонебезпечних об’єктів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення було знищено 430 050 небезпечних предметів.

Станом на кінець березня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності досягла 87. За останній місяць до них додалося 4 нових оператори.