За березень українські сапери розмінували понад 7,5 гектарів деокупованих територій

Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Міноборони України.
Зокрема, фахівці з розмінування Міноборони знешкодили:
- 6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення;
- 22.93 км автомобільних доріг;
- 5.7 км ліній електропередачі;
- 25.1 км залізниці;
- 5.71 га житлових ділянок.
За вказаний період сапери виявили та знешкодили 3 966 вибухонебезпечних об’єктів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення було знищено 430 050 небезпечних предметів.
Станом на кінець березня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності досягла 87. За останній місяць до них додалося 4 нових оператори.
- У 2024 році військові сапери очистили понад 252 тисячі гектарів територій.