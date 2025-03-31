FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
ГоловнаСуспільствоВійна

За березень українські сапери розмінували понад 7,5 гектарів деокупованих територій

Сапери виявили та знешкодили 3 966 вибухонебезпечних об’єктів. 

За березень українські сапери розмінували понад 7,5 гектарів деокупованих територій
Фото: Міноборони

Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зокрема, фахівці з розмінування Міноборони знешкодили:

  • 6 927.45 га земель сільськогосподарського призначення;
  • 22.93 км автомобільних доріг;
  • 5.7 км ліній електропередачі;
  • 25.1 км залізниці;
  • 5.71 га житлових ділянок.

За вказаний період сапери виявили та знешкодили 3 966 вибухонебезпечних об’єктів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення було знищено 430 050 небезпечних предметів.

Станом на кінець березня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності досягла 87. За останній місяць до них додалося 4 нових оператори.

  • У 2024 році військові сапери очистили понад 252 тисячі гектарів територій.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies