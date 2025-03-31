На Південно-донецькому напрямку протягом 24 - 30 березня 2025 зросла кількість штурмових дій з боку противника (на 39 більше, ніж минулого тижня). Окупанти намагалися використати дощову погоду, яка стала на заваді у застосуванні українськими воїнами розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів.

Військовослужбовці тактичної групи "Вугледар" відбили 226 атак. При цьому, завдали росіянам суттєвих втрат:

1206 окупантів - поранено та знищено

14 танків – знищено

26 броньованих машин - знищено

160 одиниць авто, мототранспорту та баггі – знищено

2 БПлА – знищено

24 антени зв’язку та РЕБ – знищено

Як день за днем безжальні, досвідчені військовослужбовці захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої Батьківщини, нищать ворогів вдень і вночі, тактична група "Вугледар" показує у відео, яке ми публікуємо в рамках спільного спецпроєкту: