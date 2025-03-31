"Білі Янголи" під прицілом ворожих дронів евакуювали жителів Покровська на Донеччині

"Білі янголи" разом із волонтерами вивезли людей з одного з найнебезпечніших районів Покровська.

Евакуаційний екіпаж "Білий Янгол" разом із волонтерами врятували з-під обстрілів мешканців міста Покровськ та собаку. Під час операції евакуаційну групу переслідували ворожі дрони.

Про це розповідають у Національній поліції.

"Одним з таких рятувальних рейсів стала евакуація місцевої жительки, на подвір’ї якої вибухнув ворожий КАБ. Будинок сильно постраждав, а від інших будівель у дворі залишилися лише руїни. Жінка дивом залишилася живою, але вирішила більше не ризикувати та попросила її евакуювати",— кажуть у Нацполіції.

"Білі янголи" разом із волонтерами вивезли також сусідку жінки та її собаку Річі. Далі екіпаж вирушив до мікрорайону "Шахтарський", де на евакуацію чекало подружжя.

"Шлях туди вкрай небезпечний — в небі безперервно кружляють ворожі безпілотники, готові в будь-який момент завдати удару. Щоб росіяни їх не помітили, поліцейські та волонтери сховали автомобіль і вирушили до місця призначення пішки", — додають поліцейські.

На момент евакуації цивільних два ворожі дрони почали переслідувати евакуаційну групу. Правоохоронці встигли укритись в під’їзді одного з будинків і чекали, доки дрони не зникли з горизонту. Попри труднощі та небезпеку, екіпаж успішно евакуював людей з міста.