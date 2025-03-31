​На Волині затримали посадовця, який за хабар обіцяв "зам’яти" факт загибелі неповнолітнього на виробництві

Він запропонував представнику підприємства за 5 тисяч доларів не проводити спеціальну перевірку.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали в.о. начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Посадовець за хабар обіцяв комерсанту не перевіряти факт загибелі на його підприємстві неповнолітнього хлопця.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Трагедія сталася на початку січня через пожежу у приміщенні приватного деревообробного ангара. Правоохоронні та контролюючі органи відразу скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку.

Натомість відповідальний посадовець запропонував представнику підприємства за 5 тисяч доларів США не проводити цю перевірку. До передачі грошей чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму хабаря.

Після цього затримали посадовця та посередницю згідно зі ст. 208 КПК. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.