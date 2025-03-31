Суд залишив під вартою очільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшив їй заставу до 130 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Telegram.

"31 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20.03.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила скаргу захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 млн грн. В іншій частині ухвалу залишено без змін.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)", - йдеться в повідомленні. АП ВАКС не вказує прізвища підозрюваної, однак, судячи з фабули справи йдеться про Крупу.

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