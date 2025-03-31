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Суд залишив під вартою очільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшив їй заставу до 130 млн грн

Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні.

Суд залишив під вартою очільницю Хмельницької МСЕК Крупу, але зменшив їй заставу до 130 млн грн
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишню головну лікарку Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 230 млн грн до 130 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС у Telegram.

"31 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20.03.2025 про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила скаргу захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 млн грн. В іншій частині ухвалу залишено без змін.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)", - йдеться в повідомленні. АП ВАКС не вказує прізвища підозрюваної, однак, судячи з фабули справи йдеться про Крупу.

Що відомо про справу 

  • 5 жовтня минулого року Тетяну Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. А під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
  • Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
  • 21 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила Крупу під вартою, але знизила розмір застави з 500 млн грн до 300 млн грн. 
  • 11 лютого 2025 року заставу зменшили до 260 млн грн. 
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