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“Маємо змінити парадигму ВЛК, аби не було черг” - новий голова ДОЗ Міноборони Самофалов

Робота військово-лікарських комісій (ВЛК) має бути змінена таким чином, щоб максимальна кількість людей без перешкод могли її пройти без 10 годин у черзі, чи очікування в три тижні.

“Маємо змінити парадигму ВЛК, аби не було черг” - новий голова ДОЗ Міноборони Самофалов
Дмитро Самофалов
Фото: facebook/Dmytro Samofalov

Наразі потужності ВЛК не вистачає.

Про це в інтерв'ю LB.UA заявив новий голова департаменту охорони здоров'я Міноборони Дмитро Самофалов.

“ВЛК – це не про лікування, медицину чи здоров'я. Функції ВЛК зараз виконують медзаклади через фінансування НСЗУ. НСЗУ працює за “Законом про державні фінансові гарантії медичного (!) обслуговування населення”, - каже він.

За словами Самофалова будь-яка експертиза – це не про медицину, а про визнання певних категорій, ВЛК визначає, чи придатна людина до певної військової служби, чи ні.

“Кінцевого дизайну зміни ВЛК нема. Ми маємо колосальну базу даних e-health. Там вже є записи, що людина не має кінцівки, наприклад. То навіщо нам гратись у ВЛК, якщо це вже є в системі? Я за те, щоб розмежувати функцію обстеження, яке є плюс-мінус медичним, і експертизи”, - говорить новий очільник ДОЗ Міноборони.

Він також зазначив, що не хоче, або це навантаження було покладене на сімейних лікарів.

Дмитро Самофалов розповів, що йому імпонує система Ізраїлю: коли людина народжується, отримує умовно 100 балів, від якої потім віднімаються бали.

“Якщо є сукупність захворювань – астма, проблеми з тиском, з судинами голови. І вони окремо не тягнуть на непридатність. Але в сукупності розуміємо, що піти і служити, в окопі воювати, він не може. Наразі наша система не здатна врахувати сукупність станів”, - зазначив він.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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