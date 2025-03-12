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ВР схвалила у першому читанні закон про покарання для представників ТЦК та СП і членів ВЛК

Підтримали документ 273 народних обранців. 

ВР схвалила у першому читанні закон про покарання для представників ТЦК та СП і членів ВЛК
Фото: Пресслужба ВРУ

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, підтримали документ 273 депутатів. 

Законопроєктом пропонують запровадження кримінальної відповідальності за:

  • порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби;
  • порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу;
  • розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 («Незаконне збагачення») КК, додавши до цього списку голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.
  • Цей законопроєкт підготували депутати з ініціативи Генштабу. Він покликаний посилити відповідальність за порушення порядку призову. Він передбачає покарання для керівників ТЦК та СП і членів ВЛК, які мобілізують непридатних і, навпаки, "відмазують" придатних до служби. Детальніше про документ – у матеріалі LB.ua "Депутати хочуть карати ТЦК та СП і членів ВЛК. Які зміни пропонує Верховна Рада".
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