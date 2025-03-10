Десять років присудили агенту РФ, який "здавав" об'єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині

Також він наводив ворожі удари на місця дислокації ЗСУ.

Мешканця Миколаєва суд визнав винним у передачі спецслужбам РФ даних про місця дислокації ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на Миколаївщині. Він отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав мешканця Миколаєва винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що засуджений, підтримуючи та виправдовуючи ведення РФ агресивної війни на території України, через Телеграм-канал почав листування з представником країни-агресора.

Він збирав та передавав інформацію окупантам щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаївської області.

Розвідувальну інформацію зловмисник надсилав у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Вироку він очікував під вартою.