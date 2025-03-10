Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Здорожчають у два-три рази: чому кияни з березня платитимуть більше за обслуговування будинків і що з цим можна зробити
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
8 Березня: святкувати не можна ігнорувати
ГоловнаПраво

Десять років присудили агенту РФ, який "здавав" об'єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині

Також він наводив ворожі удари на місця дислокації ЗСУ. 

Десять років присудили агенту РФ, який "здавав" об'єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині
Російський агент отримав 10 років в'язниці
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканця Миколаєва суд визнав винним у передачі спецслужбам РФ даних про місця дислокації ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на Миколаївщині. Він отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.     

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

"За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав мешканця Миколаєва винним у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

Прокурори довели, що засуджений, підтримуючи та виправдовуючи ведення РФ агресивної війни на території України, через Телеграм-канал почав листування з представником країни-агресора. 

Він збирав та передавав інформацію окупантам щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на території Миколаївської області.

Розвідувальну інформацію зловмисник надсилав у вигляді відміток на карті місцевості та графічних координат розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Вироку він очікував під вартою.

  • У грудні минулого року житель Миколаївщини отримав 11 років тюрми. Він “здавав” українських патріотів на російських блокпостах.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies