Судитимуть чотирьох агентів РФ, які підірвали автомобіль військового та готували теракти на Харківщині

Перед судом постануть четверо російських агентів, які підірвали автомобіль військового та готували теракти на Харківщині.

"Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Вони обвинувачуються у низці злочинів, у тому числі — у державній зраді", – йдеться у повідомленні Харківської облпрокуратури.

Чотирьох мешканців Харківського регіону, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків, завербувала Росія.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із завербованих агентів

Куратором обвинувачених був бойовик спецназу так званої "днр", який співпрацює з російським ГРУ. Він інструктував агентів та надавав їм вказівки через Telegram.

Зрадники вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із російських агентів

Крім збору інформації про місця дислокації Сил оборони, у червні 2024 року фігуранти підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення.

До операції ворожі агенти готувались заздалегідь – стежили за переміщенням потерпілого, щоб у потрібний час закласти вибуховий пристрій під автівку.

Також фігуранти збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і таким чином завадити перевезенню української військової техніки на передову.

Фото: Харківська облпрокуратура Один із завербованих агентів

Паралельно з цим один з обвинувачених виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього зрадника затримали правоохоронці.

Інших трьох фігурантів затримали за місцями їхнього мешкання. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Також встановлено, що один з обвинувачених був палким шанувальником ідеології так званого "руського миру" і ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Telegram. Зокрема він перекладав відповідальність за жертви серед мирного населення на українців, стверджуючи, що Сили оборони обстрілюють наші міста та інші населені пункти, і виправдовував збройну агресію Росії.

На суд чоловіки очікують, перебуваючи під вартою.

Усі четверо фігурантів обвинувачуються у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Також серед злочинів, які інкримінують ворожим агентам, є вчинення терористичного акту, придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Одного з них судитимуть ще й за фактами незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 263-1, ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіків судитимуть у Валківському районному суді Харківської області. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.