Ексначальника Одеського ТЦК та СП Борисова судитимуть за відмивання 140 млн гривень

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Імені ексвоєнкома не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

"За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження", – зазначили у Бюро.

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа Борисова