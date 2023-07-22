Колишньому одеському воєнкому Борисову повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Борисов підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зазначаєтьс, що під час досудового розслідування було зібрано доказову базу, також для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

"Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - йдеться в повідомленні ДБР.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Колишнього воєнкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження долі до 10 років позбавлення волі.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні також згадав про Борисова.

"Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Усі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству", - сказав президент.

Зеленський також нагадав, що в Україні триває перевірка військкоматів.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", - наголосив він.

Нагадаємо, в квітні екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.

4 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Охріменка.