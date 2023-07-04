Охріменко замінив звільненого Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли майно в Іспанії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Охріменка.

Про це головнокомандувач повідомив у Telegram.

“На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів. Полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого”, – йдеться в повідомленні.

Залужний зауважив, що Олександр Охріменко – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.

У червні ЗМІ повідомляли, що командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка базується у Володимирі, полковника Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини. Тоді нову посаду не розголошували.

Зазначимо, Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Волинську бригаду очолив в жовтні 2021-го. Одружений, виховує доньку та сина.

Участь у боях з російськими військами бере із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у кінці червня військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через скандал із майном в Іспанії.

23 червня президиент Володимир Зеленський дав термінове доручення головкому валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Борисова після скандалу з майном у Іспанії.

Відповідно до розслідування УП, родина Борисова, який працює воєнкомом з 1996 року, під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Борисов у телефонній розмові журналістам спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".