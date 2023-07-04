Протягом доби Росія била по девʼяти областях України

По Чернігівській області за добу росіяни здійснили 10 обстрілів. З мінометів та САУ били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Загалом – більше 110 вибухів. У селі Новгород-Сіверської громади – троє поранених чоловіків. Всі в лікарні, стан середньої тяжкості; надається допомога, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли (30 вибухів) по прикордонних територіях та населених пунктах. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Протягом минулої доби росіяни здійснили 28 обстрілів. Зафіксовано 170 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів). Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів та одного поранено. У Великописарівській громаді в результаті одного з обстрілів виникла пожежа нежитлових будівель. У Сумській громаді пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки, сім приватних авто та приміщення школи. На ранок відомо про трьох загиблих та 21 пораненого. Внаслідок обстрілів Юнаківської громади загинув місцевий житель. Пошкоджено приватне житлове домоволодіння, господарчу споруду, три приватні житлові будинки.

У Запорізькій за добу ворог здійснив 61 обстріл 16 населених пунктів. Авіацією вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з БпЛА атакував Кам'янське, ракетними системами залпового вогню бив по Левадному та Новодарівці, 56 артилерійських ударів прийшлося по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Новодарівці, П'ятихатках, Кам'янському, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах на лінії вогню. Надійшло 64 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. У Гуляйполі 51-річний чоловік опинився під обстрілом. Його вже доставили до медичного закладу.

У Дніпропетровській вчора важка артилерія ворога "працювала" по Нікополю. Влучили по відкритій території. Ввечері ворог атакував Нікопольський район з БпЛА. Скинув боєприпаси на Марганецьку громаду. Минулося без постраждалих.

У Луганській під обстрілами – Білогорівка та Невське. Українські військові успішно відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту. Зокрема, ворог намагався просунутися південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви та північно-східніше Серебрянського лісництва. Однак через втрати вимушений був повернутися на попередньо зайняті позиції. За добу противник здійснив 93 обстрілів (413 снарядів). У Макаровому, що у Станично-Луганській територіальній громаді, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь на території дитячого оздоровчого табору. Зараз там перебуває понад 100 поранених військових рф. В селі Лиман Старобільського району російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір.

У Харківській протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань, Бударки, Петро-Іванівку, Новомлинськ. У Чернещині внаслідок обстрілу пошкоджена територія ферми. Також вчора окупанти обстріляли Козачу Лопань. Пошкоджені житлові будинки, без жертв. У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

У Донецькій за добу росіяни здійснили 14 обстрілів. Обстріляли 10 населених пунктів, серед яких: Гостре, Авдіївка, Диліївка, Предтечине, Дружба, Новоселівка Перша, Богоявленка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Торецьк. Пошкоджено 11 житлових будинків, приміщення їдальні, цех ПрАТ "АКХЗ", будівля шахти. За добу на Донеччині: одна людина загинула, двоє поранених.

У Миколаївській сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Також вчора ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Без постраждалих. Також було зафіксовано ворожі обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 68 обстрілів (402 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів (35 снарядів). Окупанти поцілили у райони 19 населених пунктів області. Армія рф обстріляла селище Кіндійка. Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу. Внаслідок ворожого артобстрілу Дніпровського поранень зазнала 56-річна жінка. За добу через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти застосували три зенітні керовані ракети із ЗРК С300 та 22 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed”.