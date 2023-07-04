Окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У ніч на 4 липня російські війська обстріляли три громади на Сумщині, втрат немає.

Про це Сумська ОВА повідомила в Телеграмі.

"Вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вели вогонь з артилерії, мінометів:

Шалигинська громада: був артилерійський обстріл (19 вибухів).

Есманська громада: здійснено обстріл БПЛА типу «Шахед» (3 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Нагадаємо, що у Сумах внаслідок вибуху були пошкоджені два житлових будинки. Місто атакували російські дрони.

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.