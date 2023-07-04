Окупанти вранці обстріляли Очаківську громаду

Російські загарбники зранку у вівторок, 4 липня, обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, 3 липня, фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Вони хочуть, щоб Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди".