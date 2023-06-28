Росіяни обстрілами з Кінбурнської коси зривають включення Миколаївщини до "зернової угоди", - Гуменюк

Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Вони хочуть, щоб Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди".

Про це сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує 24 канал.

"Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, тому що периметри населених пунктів окупанти замінували, щоб місцеві мешканці не могли нікуди звідти подітися та слугували їм своєрідним живим щитом", – розповіла вона.

За її словами, ворог посилив бойову роботу на цьому напрямку, щоб Миколаївська область не увійшла до "зернової угоди".

Ще одна мета – переключити увагу Сил оборони.

"Вони (окупанти, - ред.) активізують зараз на цьому напрямку свої обстріли, контрбатарейну боротьбу, щоб перемикнути увагу Сил оборони на цей фронтовий напрямок і розосередити зусилля Сил оборони по різних напрямках. Окупанти відчувають на собі потужний тиск Запорізького та інших напрямків", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що у Миколаївській області учора ворог обстрілював Очаків, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає. Також вчора обстріляли населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Без постраждалих.