Повідомлено про підозру ексголові сільради на Київщині, який закликав підлеглих здаватися росіянам

Напередодні 24 лютого 2022 року він утік до Росії.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього голову Чабанівської сільради Фастівського району Київщини Олександра Киризлієва, який виправдовував збройну агресію Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовець тривалий час очолював місцевий осередок забороненої "Партії регіонів" та вирізнявся своєю прокремлівською позицією, яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

Напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до РФ через треті країни.

У перші дні повномасштабного вторгнення Киризлієв обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів Тероборони та не чинити спротив окупантам.

"Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням рф з провізією та розквартируванням на території населеного пункту", - зазначили в СБУ.

Згодом зловмисник продовжив підривну діяльність у соцмережах. Він виправдовував агресивну політику Кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій чиновника.

На основі доказів СБУ Чабанівська сільрада достроково припинила повноваження Киризлієва як голови та звільнила його із займаної посади. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив російські "Гради" на Сумщину.