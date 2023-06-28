Росія викрала понад пів тисячі активних українців, найбільше - на Херсонщині, - правозахисники

Росія з початку повномасштабної війни викрала 562 українців. Кожна п’ята викрадена – жінка. Найбільше людей зникло у Херсонській області.

Про розповіли дослідники Центру прав людини ZMINA та представили звіт про викрадення та затримання активних громадян. Дослідження тривало з лютого 2022 року до червня 2023 року.

Дослідники збирали дані як із відритих джерел, перевіряючи інформацію за міжнародними протоколами, так і під час опитування членів родин затриманих затриманих та викрадених, їхніх знайомих, а також імовірних свідків.

“Ми зафіксували принаймні 562 випадки викрадень активних громадян на території дев’яти регіонів України. На момент публікації цього звіту, 311 активних громадян ще не звільнені або їх доля невідома. Ми також знаємо, що 235 людини повернулись додому, а 16, на жаль, були знайдені мертвими”, – розповіла радниця з прав людини ZMINA Наталія Охотнікова.

Під "активними громадянами" дослідники мають на увазі громадських активістів, правозахисників, волонтерів, журналістів, представників органів місцевого самоврядування, юристів, освітян, релігійних діячів та інших, тобто тих, хто чинив опір окупації та залишався на боці України.

За даними правозахисників, найчастіше Росія викрадає громадських активістів та волонтерів (323 особи). На другому місці - представники органів місцевого самоврядування (128 осіб). Також росіяни часто викрадають родичів активних громадян (32 особи), освітян, зокрема директорів шкіл, вихователів, вчителів української мови та літератури, а також історії України (30 осіб). Наступною за чисельністю групою є журналісти (18 осіб).

Жертвами викрадень ставали як чоловіки, так і жінки, молодь, діти, люди старшого віку, хронічно хворі. Однак, переважна більшість з викрадених – це чоловіки різного віку від 18 до 70+ років (451 особа). Кожна п’ята жертва насильницьких зникнень – це жінка (110 осіб).

Найбільша кількість викрадень та затримань сталися в Херсонській області (258 випадків). На другому місці – Запорізька область (110 випадків). А третьою є Донецька область (67 випадків на новоокупованих територіях цієї області).

Викрадення розпочалися з першого ж дня повномасштабної війни та продовжувались протягом всього періоду окупації.

"Така тактика Росії є спланованою, аби придушити український спротив на окупованих територіях. Крім того, людей викрадали переважно за списками, а більшість викрадень супроводжувалась фізичним та психологічним впливом різного ступеню жорстокості", - пояснили правозахисники.

Це однією ціллю викрадення людей є намагання Росії збільшити обмінний фонд.

Нагадаємо, що із 24 лютого 2022 до 6 червня цього року слідчі Нацполіції розпочали 16 тисяч кримінальних проваджень за фактами незаконного позбавлення волі та насильницького зникнення майже 8 800 цивільних.