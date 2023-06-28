Люди перебували біля своїх будинків у селі Вовчанські Хутори.

Внаслідок обстрілу ворогом Вовчанської громади на Харківщині загинули троє мирних мешканців.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

“Близько години тому ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям”, – йдеться в повідомленні.

Глава ОВА повідомив, що інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, Росія вночі вдарила по Черкаській області, протягом доби атакувала ще 10 областей. Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Полтавська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області.