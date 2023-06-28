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Литва передасть Україні ще 10 додаткових бронетранспортерів M113

Також Литва передасть боєприпаси.

Литва передасть Україні ще 10 додаткових бронетранспортерів M113
Фото: Держприкордон служба України

Литва передасть Україні ще 10 додаткових бронетранспортерів M113 та боєприпаси. 

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

Таким чином, загальна кількість переданих Литві бронетранспортерів сягне 72.

Раніше LB.ua повідомило, що Литва придбала дві установки ППО NASAMS, щоб передати їх Україні. Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що захист неба є ключовим у українських боях проти агресора.

Як відомо, сьогодні, 28 червня, до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа. Він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

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