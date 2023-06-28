До Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Він візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Президент Литви Гітанас Науседа прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомляє сайт президента Литви.

Згідно з повідомленням, Науседа зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Також президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Україні. Президент прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва Науседа вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

Нагадаємо, президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа підписали у Львові спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника. У документі визначили пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника та відзначили намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.