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На Черкащині два ворожі безпілотники влучили в порожнє складське приміщення

Ще два безпілотники були знищені.

На Черкащині два ворожі безпілотники влучили в порожнє складське приміщення
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Вночі 28 червня на Черкащині два ворожі безпілотники влучили в порожнє складське приміщення. 

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. Потерпілих немає. 

Нагадаємо, Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України. 

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