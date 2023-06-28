Ще два безпілотники були знищені.

Вночі 28 червня на Черкащині два ворожі безпілотники влучили в порожнє складське приміщення.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Уночі Черкащина зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. Потерпілих немає.

Нагадаємо, Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України.