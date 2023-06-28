​Президент привітав українців із Днем Конституції

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Конституції.

Він зазначив, що сьогодні нашій Конституції виповнюється 27 років.

“Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова “суверенна”. Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями”, – написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, цього дня 1996 року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі в ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту: про державні символи України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

Ухвалення Конституції закріпило правові засади незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Конституція України має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. День прийняття Основного Закону є державним святом – Днем Конституції України.