Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України

Цієї ночі протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила шість баражуючих боєприпасів “Shahed-136/131”.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував “Шахедами” з південно-східного напрямку.

Нагадаємо, повітряне командування "Схід" знищило цієї ночі два російських "Шахеди" над Дніпропетровською областю.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували 3 499 ворожих безпілотників, за минулу добу – сім.