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Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України

Інформація уточнюється.

Повітряні сили знищили вночі 6 “Шахедів” над територією України
Фото: скрин відео

Цієї ночі протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила шість баражуючих боєприпасів “Shahed-136/131”.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував “Шахедами” з південно-східного напрямку.

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Нагадаємо, повітряне командування "Схід" знищило цієї ночі два російських "Шахеди" над Дніпропетровською областю.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку широкомасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували 3 499 ворожих безпілотників, за минулу добу – сім.

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