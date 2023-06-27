Правоохоронці підозрюють настоятеля храму на Харківщині у підтримці російської агресії

Співробітники поліції заочно повідомили 46-річному настоятелю храму у Харківській області про підозру у підтримці російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник записав кілька відеоматеріалів з власним виступом, на яких він зі стягом “Русь триєдина” висловлює слова подяки російському каналу за БПЛА із зазначенням, що отримане буде доставлено 49-ій бригаді, яка знаходиться на передовій лінії фронту”, - повідомили в поліції.

Крім того, настоятель православного храму “Олександра Невського” УПЦ МП створив разом із представниками збройних формувань РФ відео, де висловлює слова подяки Росгвардії.

“Нехай збереже вас Господь Бог, ми молитимемося і пам'ятатимемо ваші добрі справи”, - сказав настоятель.

Священника підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби виявили у Київській області ще одного проросійського попа - десятого за цей рік.