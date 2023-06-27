ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці підозрюють настоятеля храму на Харківщині у підтримці російської агресії

Настоятель дякував Росгвардії та російським пропагандистам.

Правоохоронці підозрюють настоятеля храму на Харківщині у підтримці російської агресії
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції заочно повідомили 46-річному настоятелю храму у Харківській області про підозру у підтримці російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник записав кілька відеоматеріалів з власним виступом, на яких він зі стягом “Русь триєдина” висловлює слова подяки російському каналу за БПЛА із зазначенням, що отримане буде доставлено 49-ій бригаді, яка знаходиться на передовій лінії фронту”, - повідомили в поліції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, настоятель православного храму “Олександра Невського” УПЦ МП створив разом із представниками збройних формувань РФ відео, де висловлює слова подяки Росгвардії.

“Нехай збереже вас Господь Бог, ми молитимемося і пам'ятатимемо ваші добрі справи”, - сказав настоятель.

Священника підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби виявили у Київській області ще одного проросійського попа - десятого за цей рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies