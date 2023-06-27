Росіяни за день 10 разів обстрілювали Сумщину

За день на Сумщині було зафіксовано 49 вибухів.

Сьогодні, 27 червня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 49 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж та три легкові автомобілі.

Також з мінометів обстріляли Миропільську громаду, а Середино-Будську громаду,крімміометів, обстріляли з АГС.

Краснопільську, Есманська та Хотінську громади окупанти обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей". Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинуло 2 особи, 22 травмовані, з них одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.