На Київщині виявили чергового проросійського попа

Співробітники Держприкордонслужби виявили у Київській області ще одного проросійського попа - десятого за цей рік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Телефон батюшки був повним номерів російських абонентів, а також містив дані про антиукраїнську діяльність”, - повідомили прикордонники.

Крім того, під час перевірки інформації відносно клірика у відкритих джерелах з’ясувалося, що він є противником створення незалежної помісної церкви в Україні.

Враховуючи це, правоохоронці передали батюшку співробітникам СБУ.

Нагадаємо, 9 червня Київська обласна рада підтримала проект рішення фракції Європейська Солідарність щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) на території області.