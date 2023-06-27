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На Київщині виявили чергового проросійського попа

Прикордонники передали проросійського клірика до СБУ.

На Київщині виявили чергового проросійського попа
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби України

Співробітники Держприкордонслужби виявили у Київській області ще одного проросійського попа - десятого за цей рік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

“Телефон батюшки був повним номерів російських абонентів, а також містив дані про антиукраїнську діяльність”, - повідомили прикордонники.

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Крім того, під час перевірки інформації відносно клірика у відкритих джерелах з’ясувалося, що він є противником створення незалежної помісної церкви в Україні.

Враховуючи це, правоохоронці передали батюшку співробітникам СБУ.

Нагадаємо, 9 червня Київська обласна рада підтримала проект рішення фракції Європейська Солідарність щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) на території області.

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