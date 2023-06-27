5 секретів здорового сну: що потрібно знати про ортопедичні матраци

Здоровий сон відіграє ключову роль у нашому загальному самопочутті, а вибір правильного матраца є одним із важливих аспектів. Ми розкриємо 5 секретів здорового сну і розповімо все, що потрібно знати про ортопедичні матраци.

5 секретів здорового сну: що треба знати про ортопедичні матраци

Сон називають одним із трьох китів людського здоров’я. Поряд із ним — збалансоване харчування та фізична активність. Якщо наслідки останніх проявляються через місяці, а то й роки, зі сном ситуація складніша. Достатньо кількох ночей поганого сну, як це швидко відобразиться на загальному самопочутті. Одна з базових передумов хорошого сну — правильне місце для відпочинку. Ортопедичний матрац береже від болю в спині, голові чи суглобах. Це прямий зв’язок зі станом нервової системи й можливістю поринати в глибокий сон.

Що таке ортопедичний матрац

Варто спочатку зрозуміти, чому виріб називають ортопедичним. Це тому, що він правильно підтримує хребет, розподіляючи вагу тіла на ліжку. Так спина буде в максимально природному положенні. А матрац адаптується індивідуально до контурів тіла. Звісно, якщо йдеться про справжню ортопедичну модель. Такматрац від виробника є гарантією якості. Компанії, які інвестують кошти у власне виробництво, дорожать своєю репутацією та дбають про рівень своїх товарів.

Недаремно продукт отримав назву «ортопедичний». Походження — цілком медичне, пов’язане з ортопедією. Тобто напрямом, який займається лікуванням хребта та суглобів. Найкращим лікуванням тіла буде профілактика й турбота про свій організм. Наприклад, через здоровий сон. Є певні особливості, що вирізняють якісні матраци серед інших.

Секрет № 1. Жорсткість

Один із відповідальних аспектів вибору ортопедичного матраца — його жорсткість. Саме вона регулює, наскільки анатомічно правильно лежатиме людина під час сну. Перед купівлею слід орієнтуватися на власні зріст та вагу. Є певні рівні жорсткості:

● м’який;

● середньо-жорсткий;

● жорсткий.

М’який ортопедичний матрац

Його особливість — максимальна реакція на будь-який прогин тіла. Тому м’які моделі не рекомендують дітям і взагалі молодим людям до 22–25 років, доки в них остаточно формується скелет. Підійде він людям зі зростом 160 см та вище, водночас із вагою до 50–60 кг. Рекомендують купувати м’які матраци людям похилого віку, бо це мінімізує дискомфорт у суглобах та дбає про опорно-руховий апарат.

Матрац помірної жорсткості

Середньо-жорсткий виріб — найбільш ходова модель у сучасних магазинах. Усе завдяки його універсальності. Він підійде людям зі зростом 160 см і вище та вагою понад 65 кг.

Буває двостороннім, де одна сторона — м’яка, а інша — жорсткіша. Такий варіант зручний для людей із захворюваннями спини, як грижа, остеохондроз чи сколіоз. Тоді за потреби матрац можна перевертати, щоб користуватися м’якою стороною під час загострень хвороби. Подібні рекомендації можуть дати лікарі після встановлення діагнозу.

Жорсткий матрац

Матрац підвищеної жорсткості має свої переваги. Найчастіше подібні моделі підбирають людям із зайвою вагою, щоб мінімізувати навантаження в одному місці. Зокрема це стосується людей, які мають вагу понад 85–95 кг і зріст від 165 см.

Звісно, показники є орієнтовними. Краще розрахувати всі параметри індивідуально для кожної моделі. Так виробники на своїх сайтах часто вказують критерії для підбору у відповідних таблицях. У разі хронічних захворювань можна звернутися за рекомендацією до свого лікаря.

Хоча ортопедичний матрац не є безпосередньо ліками від хвороб, проте він відіграє ледь не ключову роль у покращенні загального самопочуття. І точно захищає організм від додаткових ускладнень через неправильне навантаження на хребет.

Секрет № 2. Пружинні та безпружинні матраци

З назви вже можна зрозуміти, що йдеться про наявність пружин всередині перини. Так ортопедичні матраци бувають:

● безпружинні — з різними наповнювачами, але без металу;

● пружинні із незалежними блоками — велика кількість металевих спіралей, що розташовані поряд;

● пружинні із залежними блоками або «боннель» — з’єднані між собою спіралі пружин разом із різними наповнювачами.

Вибір варто робити з огляду на комплекцію тіла користувачів. Зокрема для людей високого зросту та з надмірною вагою рекомендують пружинні матраци. І навпаки — користувачі невисокого зросту можуть вибрати собі більш м’яку, безпружинну модель.

Переваги безпружинних моделей

У кожного виду є свої особливості. До позитивних аспектів матраців із безпружинним наповненням належать:

● безшумність;

● гнучкість та легкість транспортування;

● часто анатомічний «ефект пам’яті» — підлаштування під комплектацію людини;

● менша вага;

● простий догляд;

● тривалий термін експлуатації без ризику зношування пружин тощо.

Переваги пружинних моделей

Пружинний каркас компенсує недоліки своїх безпружинних братів. Серед переваг:

● менша схильність до деформацій;

● точна адаптація до вигинів тіла;

● чіткі ортопедичні властивості для захисту хребта;

● більший розмір — бонус для поціновувачів естетичного високого ліжка тощо.

У будь-якому випадку вибір варто робити з огляду на свій вік, зріст, вагу, комплекцію та стан організму. Так можна підібрати модель, яка точно виконає свою роль — створить умови для здорового сну.

Секрет № 3. Правильний розмір

Цей критерій беззаперечно входить у топ-3, адже дбає про комфортний рух уночі. За статистикою, люди обертаються від 30 до 60 разів за ніч. Під час руху змінюється положення тіла й місце розташування хребта. Правильно підібраний розмір матраца захищає від некомфортного напруження.

Як вибрати розмір ортопедичного матраца

Для цього є кілька рекомендацій. Зокрема:

● Вибирати виріб бажано під конкретне спальне місце: ліжко або диван. Має бути точне співвідношення матраца до меблів.

● До зросту людини краще додати ще 10–15 см. Така довжина буде оптимальною для повного розслаблення.

● Ширину визначають із розрахунку 80–90 см на одну людину. Розмір може змінюватися, якщо людина має вагу понад 80 кг. Також має бути додатковий простір між окремими людьми на ліжку.

● Висоту вибирають більше з естетичних міркувань, і лише потім із практичних. Ліжко з ортопедичним матрацом має бути зручним. Оптимальною вважають висоту в 60 см. Проте це орієнтовний показник, який змінюється за власним бажанням.

Багато розмірів є стандартними й діляться на групи за принципом, скільки осіб спатиме на ліжку. Це може бути дитячий варіант на одну людину. Або ж велика модель, на якій одночасно розміститься від 2 до 4 осіб.

Також є нестандартні матраци: круглі, овальні, квадратні або довільної форми. Виробники можуть постачати їх під індивідуальний запит клієнта.

Секрет № 4. Зонування

Поділ ортопедичного матраца на зони допомагає повному розслабленню тіла. Мета зонування — розподілити жорсткість і пружність у співвідношенні до частин тіла. Наприклад, таз і спина завжди матимуть більшу вагу, ніж шия та голова. Тому в цих зонах будуть різні механізми та наповнювачі. Зонування буває поздовжнім та поперечним.

Саме поперечне зонування створене для рівномірної підтримки тіла. Та хребет знаходиться у правильній S-формі. Кількість зон може бути від 3 до 15. Вважають, якщо модель має більше частин, то сон буде комфортнішим.

Поздовжнє зонування виконує інші задачі. Його використовують для двоспальних матраців, на яких сплять пари із сильною різницею у вазі. Спальне місце умовно ділиться на дві частини за довжиною. Це зменшує скочування та прогинання під час сну.

Секрет № 5. Екологічність та гіпоалергенність

Дихаючи, людина вбирає з повітря різні мікроелементи. Тому близький контакт із матрацом повинен бути безпечним. Адже це доступ до шкіри й дихальних систем людини. Екологічність моделей напряму пов’язана з наповнювачами, що використовують виробники.

Бажано перед покупкою з’ясувати особливості догляду за периною. Так бактерії або алергени не будуть потрапляти до ліжка. Додатково краще придбати чохол, щоб частіше очищати матрац від залишків шкіри чи бруду на поверхні. Більшість надійних брендів давно використовує перевірені, гіпоалергенні матеріали. У таких моделях хороша циркуляція повітря, щоб пил та зайвий бруд не затримувалися. Виготовляють їх із матеріалів, що близькі до натуральних.

Крім базових характеристик ортопедичних матраців для кращого вибору можна поставити секрет № 6. Це надійний виробник, який дбає про якість своєї продукції, ставлячи в пріоритет здоров’я та задоволеність своїх клієнтів.

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