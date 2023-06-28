Під час обшуків у нього знайшли російський паспорт і трудову книжку.

У Сумській області під час оперативних заходів затримано агента ФСБ Росії, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Отриману інформацію він передавав росіянам для коригування обстрілів, у тому числі з російських реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затриманий - мешканець Сум, колишній місцевий "функціонер" забороненої "Партії регіонів".

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він був завербований ФСБ. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до РФ, де зустрічався з родичами.

"Під час одного з таких виїздів він отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в «режим очікування». Після 24 лютого 2022 року на російського агента дистанційно вийшов його «куратор» запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах області. Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників", - повідомили в СБУ.

Зловмисника затримали "на гарячому" - під час спроби передачі ворогу інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби.

Для передачі розвідданих він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення.

Під час обшуків у затриманого знайшли російський паспорт і трудову книжку; партійний квиток "Партії регіонів", прокремлівську символіку, а також мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Фото: ssu.gov.ua

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що наразі немає загрози наступу росіян на Сумщину. Однак, окупаційні війська щодня обстрілюють прикордонні громади.

Вчора війська РФ за день 10 разів обстрілювали область. У ніч на 25 червня та зранку - здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. А ротягом суботи 24 червня російські військові здійснили 24 обстріли прикордонних громад Сумщини, було зафіксовано 204 вибухи.