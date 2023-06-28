Станом на 7:00 середи 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе, куди вчора поцілили ракетами "Іскандер" росіяни, деблоковано тіла вісьмох загиблих людей.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що дві загиблі дитини 2008 року народження і одна – 2011-го.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу Краматорська загинули 8 людей, поранені 60. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають, під уламками можуть бути люди. Росіяни вдарили по місту двома ракетами "Іскандер".

Оновлено 9:50. Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у Facebook, що рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця.

Фото: МВС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили у заклад громадського харчування, де було багато людей. Голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що по Краматорську завдали ракетного удару.