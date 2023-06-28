На Київщині затримали сільського голову та двох службовців сільради на одержанні 20 тисяч доларів хабаря від забудовника

Представники місцевої влади вимагали від забудовника хабар за затвердження детального плану території і зміну цільового призначення земли.

На Київщині затримали сільського голову, двох службовців однієї з сільських рад Фастівського району та посередника на одержанні 20 тис. доларів хабаря від забудовника.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, сільський голова, начальник відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, а також інспектор з благоустрою вимагали від забудовника хабар за затвердження детального плану території і зміну цільового призначення земельної ділянки.

Для цього вони залучили посередника, який за грошову винагороду отримував неправомірну вигоду та здійснював передачу грошей і документів.

Правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 20 тис доларів.

Також у ході слідства правоохоронці задокументували факт одержання службовцями сільради неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів за присвоєння поштових адрес пʼяти об’єктам нерухомого майна.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3,4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3,4 ст. 368 КК України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно.

Нагадаємо, керівника апарату голови Одеської ОВА підозрюють у розкраданні понад 7 млн грн на будівництві селищних лікарень. СБУ встановила, що до схеми також причетний радник мера Вишневого Київської області.