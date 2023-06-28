Серед постраждалих внаслідок російського обстрілу Краматорська 27 червня – троє колумбійців – письменник Гектор Абад, політик Серхіо Харамільо та журналістка Каталіна Гомес.

Про це йдеться у спільній заяві Абада та Харамільо.

Зазначається, що колумбійці обідали з українською письменницею Вікторією Амеліною в ресторані, по якому вдарила ракета. Внаслідок удару отримали легкі поранення колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Вікторія Амеліна отримала поранення в голову, її стан важкий.

На Донеччині Вікторію Амеліну знають як організаторку Нью-Йоркського літературно-мистецького фестивалю. Її твори перекладені німецькою та англійською мовами.

Нагадаємо, вчора приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили у заклад громадського харчування, де було багато людей. Окупанти влучили у кафе двома ракетами “Іскандер”. Станом на ранок 28 червня було відомо про вісьмох загиблих та 60 поранених. Серед загиблих – троє дітей.