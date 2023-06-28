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Учора окупанти вкотре обстріляли прифронтові населені пункти Харківщини

Постраждалих немає.

Учора окупанти вкотре обстріляли прифронтові населені пункти Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 27 червня, російські війська здійснювали обстріли прифронтових та прикордонних населених пунктів Богодухівського, Харківського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти.

Масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

На Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

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Нагадаємо, у понеділок, 26 червня російські війська здійснили обстріл щонайменше 25 прифронтових та прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

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