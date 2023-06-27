Головне за день. Вівторок, 27 червня

Ракетні удари по Краматорську і Кременчуку, понад 10 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, догана Кличку, звільнення очільника "Укроборонпрому". Яким запам’ятається 489-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 27 червня, приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області.

Окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей".

Станом на 23:43 було відомо про чотирьох загиблих та 42 поранених, серед яких дитина.

Ліквідовано пожежу на площі 30 м кв. За допомогою 2-х кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу там відбулось понад 10 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу росіян та чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два зенітні ракетні комплекси “Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Водночас окупанти завдали 20 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 червня – в нашій новині.

Російська армія завдала удару по Кременчуку в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини.

Пуски були здійснені приблизно об 11:50. Ракети летіли через Сумську область, повідомив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, сьогодні ворог влучив у дачний кооператив. За попередніми даними, жертв немає.

Вільнюський саміт дасть "сильний сигнал" щодо майбутнього членства України в НАТО.

Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що ще тривають консультації щодо рішення саміту у Вільнюсі, але "точно буде сильний сигнал" щодо членства нашої держави в НАТО.

Єрмак наголосив, що при цьому Україна розуміє - вона зможе приєднатися до Альянсу лише після перемоги у війні з Росією.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі (Литва) відбуватиметься 11-12 липня.

На засіданні 27 червня Кабмін підтримав проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності очільників КМДА Віталія Кличка та КМВА Сергія Попка.

Водночас КМУ увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської РДА Павла Бабія, а також голови Подільської РДА Сергія Коваленка.

Кого ще звільнили, а хто відбувся доганою – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора Укроборонпрому.

Нагадаємо, напередодні Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора "Укроборонпрому". Він очолював концерн із 3 грудня 2020.

В коментарі LB.ua керівник концерну зазначив, що завершує свою роботу в "Укроборонпромі". Гусєв заявив, що "пишається, що новітню історію українського державного ОПК" йому пощастило писати з "його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки".

За даними журналістів, новим очільником концерну стане Герман Сметанін – керівник харківського заводу імені Малишева. Про зміну керівника "Укробронпрому" LB.ua писав ще 17 червня. Співрозмовники редакції повідомили, що Гусєв може залишити посаду в обмін на призначення послом в одну з європейських країн, найімовірніше – Чехії або Бельгії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!