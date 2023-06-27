ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вкотре обстріляли Нікополь

На щастя, минулося без постраждалих. 

Росіяни вкотре обстріляли Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкують вогонь”, - повідомив Лисак.

Внаслідок обстрілу пошкоджені сім житлових будинків та шість господарських споруд. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Наразі наслідки атаки уточнюються, але відомо, що минулося без постраждалих. 

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, приблизно о 19:32 російська армія обстріляла центр Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили в районі закладу громадського харчування, де було "велике скупчення людей". Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського удару загинуло 2 особи, 22 травмовані, з них одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies