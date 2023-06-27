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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії

Сторони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. 

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із головою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стере. 

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Поспілкувалися про актуальну ситуацію на полі бою та щоденні кроки з деокупації української території. Озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії”, - йдеться в повідомленні.

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Також президент України розповів про поїздку на передові позиції українських військ на Донеччині та Запоріжжі та запросив голову уряду Норвегії до України.

Сторони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. 

Володимир Зеленський подякував Йонасу Гару Стере за непохитну підтримку України, зокрема, за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в коаліцію винищувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив останні події в Росії і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на ситуацію з безпекою в регіоні.

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