Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу росіян, - Генштаб

Ще чотири удари припали на зенітно-ракетні комплекси ворога.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу росіян та чотири - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два зенітні ракетні комплекси “Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Водночас окупанти завдали 20 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

За інформацією командування, загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби тут відбулось понад 10 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 27 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та - без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Заріччя, Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Заріччя, Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області; на Бахмутському окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку південно-східніше Іванівського. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області;

окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку південно-східніше Іванівського. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області; на Авдіївському загарбники завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Обстріляні, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське, Невельське Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Обстріляні, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Іллінка та Побєда Донецької області;

ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Іллінка та Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдали авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області;

росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдали авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснили обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Завдали авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Постраждали Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів, Павлівка Запорізької області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

У Генштабі ЗСУ додали, що через великі втрати окупанти переобладнали в Новомихайлівці Херсонської області під польовий шпиталь дитсадок і туди привезли близько 50 поранених росіян.

Також ворог продовжує переобладнувати цивільні заклади освіти на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. зокрема, загально-освітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області загарбники перетворили на ще один військовий шпиталь. Сюди постійно везуть поранених окупантів.

Нагадаємо, 27 червня російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту. Тоді загинули 23 цивільні людини. Нині ж ворог влучив у дачний кооператив.