У Херсоні через російські обстріли поранені двоє жителів

Вдень 26 червня Росія обстріляла житлові райони Херсона.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У результаті обстрілів були поранені двоє мирних жителів.

"Легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці. До лікарні доправлено 36-річного чоловіка. У нього ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 65 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону ворог випустив 14 снарядів. Були поранені двоє осіб.

Нині загарбники накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий та декілька поранених.