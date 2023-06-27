СБУ затримала у Лимані “головного інженера росенерго”, який відключив мирне населення від електрики і подав енергію окупантам

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили “головним інженером” у створеній агресором “регіональній енергопостачальній компанії РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цій “посаді” він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів.

Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих «відділів міліції ДНР» та «військової комендатури» РФ.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії .

Також фігурант записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ зірвали «плани» фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно експоліцейський з Маріуполя отримав 12 років тюрми за колабораціонізм. У червні 2023 року під час деокупації с. Нескучного Донецької області колаборанта затримали українські захисники.