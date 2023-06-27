Непередбачувана Росія турбує ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС зібрались у Люксембурзі, аби узгодити спільну позицію щодо провального заколоту в Росії . «Росія може увійти в еру політичної нестабільності», – заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. При цьому він визнав, що готової стратегії щодо непередбачуваності ситуації в Росії Європа поки що не має.

Фото: EPA/UPG Вагнерівці в Ростові.

З вечора п’ятниці лідери ЄС обговорюють спробу заколоту в РФ. Марш «Вагнера» на Москву став приводом для консультацій між Парижем, Берліном, Лондоном і Вашингтоном. Телевізійні ефіри і перші шпальти газет заполонили заголовки на кшталт «Громадянська війна в Росії» або «Чи впаде режим Путіна?». Париж одним з перших закликав своїх громадян «утриматися від подорожей на територію Росії», пізніше подібні заяви пролунали від Німеччини, Австрії та скандинавських країн.

Якщо лідери Італії, Франції та Німеччини в п’ятницю та першу половину суботи обмежилися лаконічним «пильно стежимо за розвитком ситуації», то міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав у твіттері: «Здається, моя відпустка у Криму наближається».

Після того як стало зрозуміло, що заколот з тріском провалився, європейські політики надали докладніші коментарі. З Люксембургу, де в понеділок, 26 червня, зібралися міністри закордонних справ ЄС, Жозеп Боррель не пошкодував сильних висловів: «Невдалий заколот показав, що російська держава тріщить по швах. [...] Монстр «Вагнер», якого Путін створив сам, почав напад на творця [...] ...звісно, немає нічого хорошого в тому, що така ядерна держава, як Росія, може увійти у фазу нестабільності. Це теж варто враховувати».

Фото: EPA/UPG Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Якщо раніше Росія становила загрозу через свою силу, то тепер ризик пов’язаний з її нестабільністю. «Не можна побудувати нову стратегію за 24 години, на це потрібен час. Наше бачення Росії змінилося», – додав головний дипломат ЄС.

На кризі у владній верхівці Росії наголосив і Емманюель Макрон: «Ця ситуація вказала на серйозний розкол, який існує всередині Росії, а також на крихкість владної верхівки». Ще на початку травня французький парламент одностайно підтримав резолюцію про включення угруповання «Вагнер» до списку терористичних організацій. У цьому контексті закиди в соцмережах про участь французьких спецслужб у підготовці заколоту разом з Пригожиним викликали категоричну реакцію Макрона: «Ми з моїми європейськими та американськими колегами вкотре зауважили, що не маємо стосунку до цих подій. Йдеться про внутрішні російські проблеми».

Відреагувати на потенційну причетність до невдалого заколоту вирішив і Джо Байден. Американський президент запевнив, що ніяк не причетний до подій у Росії: «Ми не дамо Путіну шанс звалити відповідальність на НАТО чи Захід. Ми тут ні до чого. Це боротьба всередині російської системи».

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден

У крайній нестабільності російської влади переконаний і міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі: «Путінський протеже публічно зруйнував аргументи Кремля на користь війни в Україні. [...] Це безпрецедентний виклик для влади Путіна. Підтримка війни вкрилася тріщинами».

29–30 червня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому, серед іншого, мають обговорити наслідки заколоту вагнерівців і новий пакет допомоги Україні.