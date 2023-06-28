Лідери Бахрейну, Саудівської Аравії, Ірану та Катару телефонували Путіну після заколоту Пригожина

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою 28 червня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Кремля.

Зазначається, що король "висловив підтримку заходам, вжитим російською владою в інтересах захисту законності й гарантування стабільності в країні".

Це вже четвертий лідер країн Близького та Середнього Сходу, який підтримав Путіна після заколоту, організованого ватажком "ПВК Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Так, 27 червня наслідний принц королівства Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман повідомив Путіну, що СА "задоволена успіхом деескалації в Росії". А 26 червня президент Ірану Ебрагім Раїсі поговорив із президентом РФ по телефону і висловив йому "повну підтримку".

Путіну також зателефонував шейх Катару Тамім бін Хамад ат-Тані, який теж висловив свою підтримку.

Нагадаємо, розкол між керівництвом регулярної армії РФ та власником найманців Пригожиним триває з минулого року. Особливо він загострився на тлі заборони "групі Вагнера" вербувати нових найманців у вʼязницях. Злочинців продовжують брати на війну, але тепер – у формування міністерства оборони. З 1 липня всі так звані ПВК Росії мають підписати контракти з Міноборони.

Увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія умисно обстріляла тилові позиції найманців, що призвело до втрат серед них. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони РФ Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід".

Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.