Південна Корея тепер рахуватиме вік за датою народження, мешканці помолодшають на рік чи два

Раніше у країні діяли системи підрахунку віку разом з часом в утробі матері та від 1 січня кожного року.

У Південній Кореї сьогодні набули чинності законодавчі норми, які передбачають перехід на підрахунок віку за датою народження.

Про це пише BBC.

Новий закон узгоджує два традиційні методи підрахунку віку країни з міжнародними стандартами. Закон скасовує традиційну систему, згідно з якою жителі Південної Кореї вважалися однорічними при народженні, рахуючи час в утробі матері. Інша система передбачала, що всі старіють на рік кожного 1 січня, а не в день народження.

Президент Юн Сок Йоль рішуче наполягав на змінах, коли балотувався на посаду минулого року. За його словами, традиційні методи підрахунку віку призвели до “непотрібних соціальних та економічних витрат”. Наприклад, виникли суперечки щодо страхових виплат і визначення права на участь у державних програмах допомоги.

Раніше найпоширенішим методом обчислення віку у країні була багатовікова система “корейського віку”, згідно з якою людині виповнюється рік при народженні, а 1 січня додається ще один. Це означає, що дитині, яка народилася 31 грудня, наступного дня виповниться два роки.

Інша система “підрахунку віку”, яка також традиційно використовувалася в країні, вважає людину нулем при народженні та додає рік 1 січня. Це означає, що, наприклад, станом на 28 червня 2023 року особа, яка народилася 29 червня 2003 року, має 19 років за міжнародною системою, 20 років за системою “підрахунку віку” та 21 рік за системою “корейського віку”.

Законодавці проголосували за скасування традиційних методів підрахунку в грудні минулого року. Однак багато існуючих законів, які підраховують вік людини на основі системи календарного року, залишаться в силі. Наприклад, південнокорейці можуть купувати сигарети та алкоголь у рік, а не у день, коли їм виповнюється 19 років.

Традиційні методи підрахунку віку також використовували інші країни Східної Азії, але більшість від них відмовилися. Японія прийняла міжнародний стандарт у 1950 році, а Північна Корея − у 1980-х.