Міноборони Тайваню помітило біля свого узбережжя два російські військові кораблі

Москва стверджує, що її тихоокеанський флот виконував там поточні завдання.

Міністерство оборони Тайваню повідомило про виявлення двох російських військових кораблів біля свого східного узбережжя. Острів направив свої літаки та кораблі для спостереження, пише Reuters.

Фрегати пливли у північному напрямку біля східного узбережжям, потім "відійшли від зони реагування" в південно-східному напрямку біля портового міста Суао, де розташовано найбільшу тайванську базу військово-морського флоту. Збройні сили Тайваню направили літаки та кораблі для спостереження та активували ракетні системи берегового базування.

Росія стверджує, що її кораблі тихоокеанського флоту увійшли в південні райони Філіппінського моря для виконання "завдань" у рамках далекого морського переходу.

Тайвань приєднався до США та їхніх союзників у введенні широкомасштабних санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну. Острів також надає гуманітарну допомогу.

Раніше Тайвань декілька разів повідомляв про численні кораблі ВМС Китаю та китайські повітряні сили довкола острова. Острів є формальною територіальною одиницею КНР, але має свій демократичний уряд.

За даними Міжнародного інститутут стратегічних досліджень, Китай, попри хід війни РФ проти України, не змінив своїх планів щодо можливої атаки на Тайвань. На погляд дослідників, рішення Пекіна буде формуватися не лише оцінкою військового потенціалу, а й розглядом ймовірності невійськової реакції США та союзників, включно з потенційними економічними наслідками.