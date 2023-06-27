ГоловнаСвіт

Путін втратив зв'язок з реальністю, - Єрмак про "заколот" Пригожина

Він вважає, що ця історія матиме серйозний вплив на ситуацію у Росії.

Путін втратив зв'язок з реальністю, - Єрмак про "заколот" Пригожина
Фото: ОПУ

Заколот керівника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина став наслідком брутальної політики Росії, яка почалася у 2014-му і досягла апогею у лютому 2022-го.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє LB. 

"Очільник Кремля Володимир Путін втратив зв'язок з реальністю і не контролює ситуацію в Російській Федерації. Путін не є людиною, яка в адекватному стані, і це розуміють лідери світу", - сказав Єрмак.

Єрмак вважає, що те, що сталося 24 червня (відступ "вагнерівців" від Підмосков'я - ред.) - це не кінець заколоту. Ця історія матиме дуже серйозний вплив на ситуацію у Росії.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що "вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів. Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі Лукашенком і зупинив свій "похід". 

Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. 

Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies