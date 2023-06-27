Українські військові враховували факт протиріч між Вагнером та російською владою, - Маляр

Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день.

Під час планування наступальних дій на сході українські військові враховували факт протирічч між Вагнером та чинною російською владою.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день,щодня є просування на флангах.

"У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили. Звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів", - пояснила заступниця глави Міноборони.

Вона додала, що раніше цю систему готувала українська сторона для оборони. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняли росіяни, тому щоб звільнити землі треба "дещо більше зусиль і терпіння".

Нагадаємо, речник Генштабу ЗСУ нині повідомив, що українська армія продовжує наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Днями третя штурмова бригада показала, як розгромили окупантів під Бахмутом, а командувач Сухопутних військ Олександр Сирський оприлюднив відео влучної роботи "хаймарсів" по росіянах на Бахмутському напрямку.