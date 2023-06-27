Мова йде про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

Прокуратура ініціювала передачу в управління АРМА майна дружини лідера забороненої "ОПЗЖ" Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, суд арештував земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

"Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", - розповіли в ОГП.

Триває досудове розслідування і процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, цього місяця арештували акції Оксани Марченко в семи підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області: корпоративні права в АТ “Ексімнафтопродукт”, ПрАТ “Синтез Ойл”, ПрАТ “Синтез Транзит”, ТОВ “Укрлоудсистем”, АТ “Одеснафтопродукт”, ПрАТ “Чорноморський паливний термінал” та ТОВ “Альбіон Коммодітіз”. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн гривень.

Також Державне бюро розслідувань передало Збройним Силам України 17 автомобілів з активів родичів Віктора Медведчука і Тараса Козака.Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США. Це - 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.