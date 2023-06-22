Підприємство Енергоатома самотужки вироблятиме обладнання, яке раніше постачали з Росії

Енергоатом власним виробництвом продовжує імпортозаміщення російської продукції.

Про це заявили в НАЕК.

Так, підприємство придбало декілька важливих верстатів для відокремленого підрозділу "Атоменергомаш", щоб виготовляти в Україні вузли та деталі обладнання систем безпеки, яке раніше постачали з Росії.

"Закупивши необхідне обладнання, НАЕК налагоджуватиме власне виробництво дефіцитних запчастин на майданчику ВП "Атоменергомаш". Туди вже доправлено верстат для хонінгування внутрішніх поверхонь циліндрів, монтаж і пусконалагодження якого завершили днями, та верстат для навивки пружин. А до кінця року надійдуть ще дві одиниці обладнання",- розповіли в компанії.

Наразі на існуючих потужностях виготовляють 18 найменувань запчастин. За інформацією НАЕК, коли виробничу дільницю повністю доукомплектують обладнанням, підприємство зможе виготовляти 41 різновид деталей та вузлів для забезпечення безпеки енергоблоків АЕС України. "На повну потужність дільниця має запрацювати у першому кварталі 2024 року", – повідомив генеральний директор ВП "Атоменергомаш" Григорій Городнер.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами. Товар намагалися завезти до України для продажу.

Тим часом стало відомо, що дочірня компанія Rheinmetall продавала запчастини для двигунів до Росії до червня минулого року. Rheinmetall заявляє, що вони вирішили виконати контракти, щоб уникнути штрафних санкцій.